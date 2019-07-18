Москва, , 11:03 — REGNUM

К сумме долга России перед Советом Европы (СЕ) добавятся пени. Об этом 18 июля заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

По словам Келина, пени являются неотъемлемой частью непогашенного долга. В качестве примера он привёл долги банку по кредитам, а также за свет и газ.

«Вопрос о пене возникает в любом банковском учреждении, если вы не гасите кредит, не платите за свет и газ. Поэтому это совершенно естественно», — сказал Келин.

Напомним, 2 июля генсекретарь СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия выплатила взносы за 2019 год — 33 млн евро. Однако в организации потребовали еще порядка 55 млн евро за часть 2017 года и 2018 год. Это тот период, когда российская делегация была лишена своих прав в ПАСЕ.

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По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) Россия вряд ли вернёт Совету Европы 55 млн евро.

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