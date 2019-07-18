Анкара, , 11:05 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Такие идеи, как «президентская система должна быть снова заменена на парламентскую» — это закрытый вопрос. Парламентская система — уже пройденный этап, по существу это произошло 15 июля 2016 года (попытка госпереворота), а официально — 16 апреля 2017 года (конституционный референдум)».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп подчеркнул, что на нижних уровнях иерархии нормативно-правовых актов действительно возможны коллизии. Он указал: «Все они уже имели место и раньше, при парламентской системе правления. Изменилось число министерств, структура учреждений… Это может произойти и снова». Политик добавил: «Однако мы должны прочно связать произошедшие изменения с датой 15 июля. Если этого не сделать, то при рассмотрении будущих проектов можно в собственных мечтах зайти в тупик, витая в фантазиях о парламентской системе. Вопрос системы правления неотделим от событий 15 июля, поэтому очень важно из помнить».