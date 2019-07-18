Анкара, 18 июля 2019, 12:23 — REGNUM
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обвинил Народно-республиканскую партию в том, что ее функционеры попытались смягчить участь тех, кто совершил покушение на жизнь Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил: «Сначала вы совершаете поступки, выходящие за пределы политики, представлений о морали и вообще человеческого понимания, а потом говорите, мол вы против переворота». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик подчеркнул: «В то время, как ночью 15 июля хотели убить нашего президента и премьер-министра, ликвидировать верные присяге силы, перед кем расступились танки, что те смогли спастись? Я не хотел вести дискуссию с таким акцентом, но что имеем, то имеем, если мы повернём их же логику против них самих, то почему те, кто хотели убить всех остальных политических деятелей, дали спастись лишь некоторым?». Политик добавил: «Мы никого не обвиняем и не пытаемся что-то доказать, но неужели тем, кто призывает всех подряд к ответу, нечего рассказать народу о самих себе?»