Вашингтон, , 11:01 — REGNUM

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж использовал посольство Эквадора в Лондоне, где находился в изоляции почти семь лет, как оперативный центр, чтобы вмешаться в выборы 2016 года в Соединенных Штатах, по итогам которых пришел к власти действующий президент Дональд Трамп, пишет испанское издание La Vanguardia, ссылаясь на информацию канала CNN.

Американский канал, цитируя отчеты о мониторинге, указал, что Ассанж, в данный момент находящийся под надзором британской судебной системы (после того, как Эквадор в апреле этого года отказал ему в убежище, предоставленном в 2012 году), встречался с хакерами и российскими гражданами в то время, когда были обнародованы украденные документы, компрометирующие бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Отчеты, которые, по словам CNN, были составлены испанской фирмой UC Global Security Consulting и проверены сотрудником эквадорской разведки, свидетельствуют: основатель Wikileaks располагал высокоскоростным интернетом и телефонами. Кроме того, существовал специальный реестр посетителей Ассанжа, к которым не применялся досмотр. Канал составил хронологию событий, имевших место в ходе американской президентской кампании, и сопоставил ее с докладом специального прокурора Роберта Мюллера, посвященным расследованию так называемого «русского следа» в избрании Трампа.

Среди документов, распространенных Wikileaks, фигурирует переписка Джона Подесты, руководителя предвыборной кампании Клинтон, и Национального комитета демократической партии. Письмами тогда завладели хакеры. В докладе же Мюллера, опубликованном в апреле, отмечено, что в ноябре 2015 года Ассанж написал: «Мы полагаем, будет лучше, если республиканская партия победит». Кроме того, он назвал Клинтон социопаткой с садистскими наклонностями, предварительно упомянув ее талант и хорошие связи.

Сорокасемилетний Ассанж, австралиец по происхождению, сейчас обвиняется федеральным судом Вирджинии в таких преступлениях, как шпионаж и обнародование сверхсекретных документов — в связи с масштабной утечкой информации, организованной им в 2010 году. 11 апреля Ассанж был задержан полицией Великобритании после того, как его выволокли из эквадорского посольства в Лондоне. Журналист просидел там почти семь лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, которая просила его выдать для допроса в связи с подозрениями в сексуальном насилии. Ассанж всегда отрицал такого рода обвинения, и официально они предъявлены не были.

«Джулиан Ассанж опасается, что если его передадут шведской судебной системе, все закончится экстрадицией в Соединенные Штаты, где его ждут обвинения в распространении в 2010 году секретных документов, в том числе о войнах в Ираке и Афганистане», — комментирует La Vanguardia.