Анкара, , 11:16 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Тот факт, что ЕС всячески избегает осуждения попытки государственного переворота 15.07.2016 продолжает вызывать большие вопросы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик напомнил, что сообщения от ЕС во время осуществления попытки захвата власти сторонниками Фетхуллаха Гюлена были идентичны тем, что имели место во время переворота в Египте, что в свое время породило много критики. Он отметил: «К сожалению, в третью годовщину этих событий ЕС сделал очередное заявление, мол они помнят ту ночь как наяву, и их солидарность с нашим народом бесспорна. Вызывает вопросы их уклонение от того, чтобы назвать эти события попыткой государственного переворота и осудить его». Политик добавил: «Что касается демократии и правового государства, то подобная двуликая позиция тех, кто рассуждает о таких высоких материях, заслуживает всяческого осуждения».