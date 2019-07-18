Анкара, , 11:47 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Мы ведём Турцию твердой рукой под руководством нашего президента. Наш путь продолжается в прежнем русле, несмотря на все возникающие угрозы, политические покушения и саботаж».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Все, что нужно Турции — поддержка ее граждан. Пока она есть, нет такого препятствия, которое могло бы нам помешать, нет цели, которой мы не могли бы достигнуть, нет рекорда, который мы не смогли бы побить». Он заострил внимание на том, что в Турции укрепились демократия и дух правового государства, вырос ее авторитет. Политик добавил, что Турция не удовлетворится в своем развитии политическими и экономическими границами, проводимыми для нее из-за рубежа. По его словам, Партия справедливости и развития приведет Турцию к успеху, несмотря на весь хаос и нестабильность у ее границ.