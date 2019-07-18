Анкара, , 11:00 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил, что подход ЕС по Восточному Средиземноморью, не считающийся с Турцией и Северным Кипром, неприемлем. По его мнению, наложение ЕС санкций на Турцию не разрешает, а ещё более усугубляет конфликтную ситуацию в регионе.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз напомнил, что ЕС является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Турции. Он отметил: «Вместе с тем, что ЕС не смог урегулировать конфликт между Республикой Кипр и Северным Кипром, водворить на острове мир, он сделал большую ошибку, сделав своим членом южную часть острова. Вторая его ошибка — нежелание вывести из изоляции Северный Кипр, принявший план Кофи Аннана. Жаль, что свою третью ошибку ЕС совершает сейчас, применительно к месторождениям природного газа в Восточном Средиземноморье».Политик добавил, что ЕС и Турция тесно сотрудничали в вопросах миграции и борьбы с терроризмом, и Турция считала это взаимовыгодным. Он продолжил: «В этом свете наложение ЕС на Турцию санкций является незаконным и неправомерным шагом. Слова нашего министра иностранных дел, принижающие санкции, являются очередным показателем того, что Партия справедливости и развития не придает значения отношениям Турции и ЕС».