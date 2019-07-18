Вашингтон, , 11:01 — REGNUM

В Государственном департаменте США сообщили, что в рамках грядущего латиноамериканского турне глава ведомства Майк Помпео посетит Мексику, Сальвадор, Эквадор и Аргентину. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Турне пройдет с 19 по 21 июля. В соответствии с коммюнике Госдепа, целью поездки является «ещё большее укрепление наших партнёрств в Западном полушарии перед лицом региональных и глобальных вызовов».

Помпео намерен обсудить с коллегами сотрудничество в области безопасности. По сообщению Государственного департамента, дипломат также планирует вновь подтвердить «приверженность США демократии, правам человека и повышению экономических возможностей» и «усилить поддержку народов Кубы, Венесуэлы и Никарагуа».

В Буэнос-Айресе Помпео примет участие во Втором министерском саммите по борьбе с терроризмом в Западном полушарии. Оттуда он поедет в эквадорский город Гуаякиль, где у него запланирована встреча с президентом страны Ленином Морено. 21 же июля в Мехико Помпео встретится с главой мексиканского МИДа Марсело Эбрардом. Последним пунктом назначения главы внешнеполитического ведомства США станет Сан-Сальвадор, где ему предстоит обсудить с президентом страны Найибом Букеле обострившийся миграционный вопрос.