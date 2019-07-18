Сан-Сальвадор, , 10:59 — REGNUM

Министр обороны Сальвадора Рене Мерино подтвердил, что в рамках плана «Территориальный контроль» по обеспечению национальной безопасности на всей территории страны сохранится присутствие военных патрулей. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Присутствие солдат сохранится», — обозначил министр. Вместе с тем он призвал население страны поддержать план по обеспечению национальной безопасности, запущенный правительством 20 июня.

«Весь государственный аппарат занят тем, чтобы ослабить криминальные структуры, действующие в отдельных точках страны», — так Мерино обосновал решение правительства.

Он отметил, что в местах дислокации военных сократилось количество убийств как гражданских лиц, так и полицейских.