Сан-Сальвадор, , 12:13 — REGNUM

Президент Сальвадора Найиб Букеле призвал американские власти выработать в отношении его страны подход по части миграционного вопроса, отличный от подхода к двум другими странам «Северного треугольника» — Гондураса и Гватемалы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы выступаем за то, чтобы США воспринимали нас не как «Северный треугольник», а как Сальвадор», — заявил Букеле в ходе пресс-конференции в своей официальной резиденции.

Заявление было сделано вскоре после того как в 10 американских штатах были проведены облавы нелегальных мигрантов из Центральной Америки.

Президент Сальвадора охарактеризовал проблему мигрантов как приоритетную. Он выступает за подписание двустороннего соглашения с США, которое бы дало возможность сальвадорским мигрантам получить временные рабочие визы для работы в Соединённых Штатах.

В свою очередь, министр иностранных дел центральноамериканской страны Александра Хилл сообщила, что в Вашингтоне уже ведётся работа по созданию группы лоббирования интересов сальвадорской диаспоры в США.

В США проживают порядка 3 млн сальвадорцев. В 2018 году они перевели на родину почти 5,5 млрд долларов, что составило 16% ВВП Сальвадора.