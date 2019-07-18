Берлин, , 11:46 — REGNUM

18 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Германское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте опубликовало заявление Мааса об ожиданиях от этих переговоров.

«Хотя в настоящее время у нас принципиальные разные взгляды на многие темы, диалог с Россией остается необходимым. Без Москвы мы не ответим на насущные вопросы мировой политики. И прочного мира в Европе мы достигнем только при совместной работе», — сказал Маас.

«Мы обсудим сохранение ядерного соглашения с Ираном, будущее контроля над вооружением и ситуацию на востоке Украины. На Донбассе мы недавно увидели мягкие проблески надежды. Чтобы эти позитивные сигналы, наконец, указали путь к миру, Россия должна внести конструктивный вклад».

«Петербургский диалог является важным связующим звеном между нашими обществами. Особенно в трудные политические времена мы должны больше поддерживать сплоченность между людьми в наших странах. Мы будем продолжать работать над восстановлением межчеловеческого доверия, которое поставлено под вопрос из-за политических разногласий», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Сергей Лавров в интервью немецкой прессе заявил, что антироссийские санкции вредят прежде всего самим жителям Европейского союза.

Читайте также: Санкции против РФ обрушили торговлю бывшей ГДР — комитет по экономике