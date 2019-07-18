Тегеран, , 10:57 — REGNUM

Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе встречи с главой Высшего судебного совета Ирака Фаеком Зиданом заявил, что, вопреки стремлениям США, санкции Белого дома как никогда объединили различные политические течения Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Али Лариджани отметил, что иранский народ сплачивается на фоне внешнего давления со стороны Вашингтона. Национальное единство помогает рушить антииранские планы США: так, вопреки желаниям Вашингтона, экспорт иранской нефти находится намного выше нулевой отметки, к которой ИРИ хочет подвести Дональд Трамп.

Иракский политик, со своей стороны, подчеркнул роль Ирана в победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), заявив, что «Ирак никогда не забудет помощь иранских братьев в борьбе с террористами».