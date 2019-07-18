Исламабад, , 11:39 — REGNUM

17 июля Экономический координационный совет Пакистана запретил экспорт пшеницы и пшеничной муки.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе заседания совета под председательством советника премьер-министра по финансам и доходам Хафеза Шейха был представлен доклад о положении дел на продовольственных рынках, в частности, в сфере торговли пшеницей. По данным министерства продовольственной безопасности, ранний урожай этого года оказался на 33% меньше, чем предыдущий, что неизбежно порождает угрозу продовольственного кризиса.

Для того чтобы избежать дефицита зерна на внутреннем рынке, Экономический координационный совет постановил временно остановить экспорт пшеницы и пшеничной муки. Также совет призвал провести совещание Национального комитета по мониторингу цен, чтобы попытаться остановить рост цен на мучные изделия, которые являются основой рациона простых пакистанцев.