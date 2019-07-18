Москва, , 10:45 — REGNUM

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки улицы в поселении Филимонковское Новой Москвы, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дорога свяжет с городом будущее пожарное депо. Новая улица пройдёт от ул. Харлампиева до квартала 156. В проекте предусмотрен подъезд к трансформаторной подстанции, установка светофоров, обустройство тротуаров. Также будет благоустроена территория вокруг и появятся остановки общественного транспорта.

Указано, что документ составлен в соответствии со столичным Генпланом на основании распоряжения Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки территории линейного объекта — подъездная дорога к пожарному депо в поселении Филимонковское».