Исламабад, , 11:04 — REGNUM

17 июля Национальное бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) конфисковало счета и недвижимость лидера оппозиции в парламенте и председателя партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шехабаза Шарифа, а также двух его жен и сына.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, антикоррупционная служба конфисковала имущество клана Шарифов по делу о незаконных счетах и отмывании денег. Обе жены оппозиционного политика также попали под подозрение: у них конфисковали сельскохозяйственные земли, дома и квартиры в элитных жилых комплексах. Также была конфискована недвижимость сына Шехбаза Шарифа, Хамзы, который является видным лидером «Лиги».

Национальное бюро отчетности также распорядилось конфисковать доли в 14 предприятиях, принадлежащих Шарифу и его семье, а также остановить продажу двух внедорожников, принадлежащих политику. По оценкам Избирательной комиссии Пакистана, общее состояние Шарифа на 2018 год составляло более миллиона долларов.