Исламабад, , 10:45 — REGNUM

На официальной странице пакистанской правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») в социальной сети «Твиттер» появились сообщения, которые сравнивают критику в оппозиционных СМИ с «заговором».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в сообщениях на английском и урду говорится, что критика правительства подчас может быть «антигосударственной». Также отмечается, что «выражение позиции врага — это не свобода слова, а заговор против народа». Правящая партия призвала оппозиционные СМИ «внимательно относиться к критике государства», чтобы «случайно и нарочно не пропагандировать взгляды врага».

Напомним, что ранее правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность «пугающими диктаторскими тенденциями» в отношении СМИ в Пакистане.