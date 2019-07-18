Исламабад, , 10:59 — REGNUM

17 июля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, выступая на семинаре, посвященном отношениям с США, изложил ожидания Исламабада от предстоящего визита премьер-министра Имрана Хана в Вашингтон.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава внешнеполитического ведомства заявил, что визит Имрана Хана будет способствовать укреплению мира в регионе, а также откроет «новую эру стабильности и процветания» в Южной Азии. Шах Мехмуд Куреши отметил, что в Исламабаде надеются на дальнейшее улучшение отношений с США, в частности, по линии политического урегулирования в Афганистане, а также в сфере экономического сотрудничества.

По словам министра, с августа 2018 года, когда нынешнее правительство пришло к власти, Пакистану удалось улучшить отношения с США от «внешнего прессинга до предстоящего официального визита премьер-министра». Напомним, что Имран Хан должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом 22 июля.