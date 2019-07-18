Копенгаген, , 11:38 — REGNUM

МИД Дании выразил удовлетворение и свою поддержку в связи с избранием министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии. По заявлению министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, вполне естественно, что председателем Еврокомиссии становится представитель наиболее многочисленной фракции Европейского парламента. За Урсулу фон дер Ляйен проголосовало 383 депутата, что сделало её первой в истории женщиной на самой высокопоставленной должности в Европейском союзе — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Глава внешнеполитического ведомства Дании Йеппе Кофод также заявил: «Лично для меня наиболее занимательным моментом стало то, что фон дер Ляйен пообещала в течение первых 100 дней на посту главы Еврокомиссии представить амбициозный план в области защиты окружающей среды. Для нас — социал-демократов — это говорит о многом, поскольку мы полагаем, что то, что началось как Европейское объединение угля и стали, может перерасти в нечто вроде «климатического союза».

Избрание Урсулы фон дер Ляйен, тем не менее, огорчило вторую по численности фракцию Европарламента — социал-демократов. Многие из числа этой группы надеялись, что пост займет их единомышленник Франс Тиммерман.