Киев, , 10:37 — REGNUM

Решение российских властей распространить упрощённый порядок принятия гражданства РФ на граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях страны являются «неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства». Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Украины.

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В заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства, такой шаг со стороны Москвы также расценили как «серьёзную угрозу безопасности на всём европейском континенте».

«Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины», — говорится в сообщении дипмисии.

В МИД Украины потребовали от российской стороны безотлагательно отменить «все агрессивные решения по Украине и устранить их негативные последствия», подчеркнул, что указы президента РФ по «паспортизации» не будут признаваться украинской стороной.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категорий граждан Украины, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Так, из ранее принятого документа (указ был подписан в апреле 2019 года) исключена формулировка об «отдельных районах» Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, теперь на упрощённое получение гражданства России могут рассчитывать как жители ДНР и ЛНР, так и жители подконтрольных Киеву территорий этих областей.