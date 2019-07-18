Кызыл, , 10:38 — REGNUM

Министр внутренних дел Тувы Александр Щур назначен заместителем председателя правительства республики. Глава Тувы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеозапись, на которой объявил о своём кадровом решение членам правительства.

«Александра Александровича вы знаете, это наш коллега, на посту министра МВД он многое сделал за короткий период времени. Я ему предложил стать вместе с нами в строй. И я прошу вас любить и жаловать — заместитель председателя правительства Тувы Щур Александр Александрович», — заявил глава.

Александр Щур родился 13 мая 1975 года в городе Челябинске. Окончил Уральский Юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». В декабре 2017 года был назначен министром внутренних дел по Республике Тува.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава республики назначил зампредом бывшего главу Казыльского района Валентина Ендана. На новом месте он будет курировать вопросы развития сельского хозяйства и аграрного производства.

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