Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова назвала сложившиеся между Псковской и Витебской областями отношения не просто соседскими, а родными.

Елена Бибикова, член Совета Федерации РФ от Псковской области «Мы настолько родные — Псков, Псковская область и Витебская область, Белоруссия — мы очень тесно работаем, в том числе и в рамках экономической деятельности»

По мнению Бибиковой, подписание соглашения между законодательными органами приграничных субъектов — Псковским областным собранием депутатов и Витебским областным советом депутатов — очень важно: рамочное соглашение послужит толчком для развития отношений во многих областях уже существующей совместной деятельности — и в культуре, и в туризме, и в экономике, и в социальной сфере.

«Это новая ступенька, которая позволит расширить наше сотрудничество и укрепить дружеские отношения, которые на сегодня сложились», — подчеркнула Елена Бибикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония подписания соглашения между Псковским областным собранием депутатов и Витебским областным советом депутатов состоялась 17 июля в рамках работы VI Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге.

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