Эр-Рияд, 18 июля 2019, 10:37 — REGNUM
Центр гуманитарной помощи имени Короля Салмана (KSRelief) подписал контракт, по которому благотворительный фонд выделит средства на гуманитарную и медицинскую помощь сирийским беженцам в Ливане. Как сообщает саудовская ежедневная газета Ash-SharkAl-Ausat, KSRelief выделит до 1 млн 105 тыс. долларов, чтобы помочь 6000 человек. Под действие проекта попадут регионы с наибольшей концентрацией беженцев, включая район ливанского Триполи.
Среди целей проекта также называют создание современной медицинской инфраструктуры, оказание срочной медицинской помощи, включая бесплатную диагностику, и предоставление необходимых лекарств. Кроме того, Эр-Рияд намерен обеспечивать продовольственную безопасность сирийских беженцев в Ливане.
Источник добавляет, что подобная программа Королевства Саудовская Аравия действует в Бангладеш.