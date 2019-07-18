Хартум, , 10:44 — REGNUM

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и Южному Судану Николас Хейсом заявил о том, что переходный период в Судане после свержения бывшего президента Омара Аль-Башира очень «хрупок». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», он добавил, что смена режима в стране должна проходить под «надзором военных».

Хейсом отметил, что ООН заняла такую позицию с целью обеспечения максимально «безболезненного перехода власти» в стране. По информации специального представителя ООН, Африканский союз установил «контрольный показатель», по которому будет оцениваться переход от военного управления к гражданской власти.

Тем не менее, Хейсом считает, что важно, чтобы сами суданцы пришли к национальному консенсусу. История страны свидетельствует о том, что в Судане существует союз между гражданскими и военными лицами, но до сих пор условия и механизмы подобного рода парнества не урегулированы.