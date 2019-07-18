Каир, , 10:55 — REGNUM

Международная неправительственная организация Human Rights Watch, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека, осудила действия Кувейта. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, страна депортировала восемь египетских диссидентов на родину.

Причиной высылки стало участие депортированных в деятельности ячейки «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кувейте, организации, которая признана многими странами террористической.

Human Rights Watch заявила о том, что восемь диссидентов были переданы Египту 15 июля, несмотря на «серьезную угрозу пыток и преследований, с которыми они могут столкнуться в Египте». Согласно официальным комментариям правительства Кувейта, сторонники кувейстких «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были осуждены за терроризм.