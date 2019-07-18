Белград, , 10:38 — REGNUM

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай выразил опасения по поводу того, что Сербия, закупая новое оружие, намерена напасть на Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Сербия закупает оружие в России. С Францией также было достигнуто соглашение о приобретении Сербией французской ракетной системы. При этом они заявляют нам, что действующее соглашение нельзя назвать «соглашением о взаимном признании в существующих границах». Что нам тогда делать?» — спросил Харадинай.

Он добавил, что Косово не преследует никаких других целей в данном вопросе кроме диалога и взаимного признания.

«Мы независимое государство, мы не просим ничего кроме диалога и взаимного признания. Если вы не готовы к этому, может ли это быть для нас сообщением, что мы также должны покупать оружие?», — добавил премьер-министр Косово.

Вице-президент Косово Энвер Ходжай также утверждает, что «милитаризация Сербии угрожает региону».

«Несмотря на провозглашение нейтралитета в военном отношении, действия Белграда свидетельствуют об обратном. Кто так угрожает Сербии, что ей нужно покупать новое оружие у Франции и других стран и наращивать систему противовоздушной обороны? Милитаризация Сербии представляет новую угрозу для региона», — написал Ходжай в своем аккаунте в Twitter.