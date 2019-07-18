Белград, , 11:19 — REGNUM

Министр финансов Сербии Синиша Мали в своём интервью сербской общественной телерадиокомпании Радио и телевидение Сербии сообщил, что реальные последствия визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белград станут видны уже в ближайшие месяцы.

По словам министра, визит Эмманюэля Макрона — это результат усилий и стараний нынешнего правительства Сербии по превращению её в экономически сильное и стабильное государство.

Он так же напомнил, что во время визита Макрона между Сербией и Францией было подписано 22 соглашения.

«Это особенно важно, потому что мы намерены стимулировать дальнейшее развитие нашей экономики. Результаты, которых мы достигли за последние несколько лет, впечатляют, наша экономика растет, мы на стабильном пути развития, но мы хотим, чтобы это развитие было еще интенсивнее и быстрее. Мы намерены реализовать инвестиционную программу в 10 млрд. евро, которая стартует уже в следующем году», — сказал министр.