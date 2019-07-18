Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве подписали Псковское областное собрание депутатов и Витебский областной совет депутатов в рамках работы VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, документ подписали спикер псковского парламента Александр Котов и председатель витебского облсовета Владимир Терентьев.

«Документом предусмотрены такие формы взаимодействия, как обмен текстами нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, представляющие взаимный интерес; развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комиссиями и комитетами; обмен опытом проведения мониторинга нормативной базы и организации работы законодательных органов государственной власти Псковской и Витебской областей; участие представителей двух сторон в парламентских заседаниях, сессиях, заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп», — сообщили в Псковском областном собрании депутатов.

в частности, и в Республике Беларусь» Александр Котов, председатель Псковского областного собрания депутатов «Соглашение позволит нам более тесно работать, искать пути решения для того, чтобы развивать наши отношения не только в социальных, культурных связях, отношениях между нашими общественными организациями, некоммерческими объединениями, но и, самое главное, искать варианты для того, чтобы развивалась экономика и в Российской Федерации, в нашем регионе

Напомним, с 2010 года и по настоящее время органы государственной власти 54 субъектов Российской Федерации уже заключили соглашения с органами госвласти Белоруссии и её административно-территориальными образованиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VI Форум регионов России и Белоруссии проходит в Санкт-Петербурге. В рамках форума пройдёт встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и регионов Белоруссии. Ожидается, что в пленарной части форума примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.