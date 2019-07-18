Тирана, , 11:06 — REGNUM

Президент Албании Илир Мета выложил в сеть очередную публикацию в рамках цикла, названного им «Рамаформа».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в своем аккаунте в социальных сетях Мета дал детальное описание механизма, с помощью которого премьер-министр Эди Рама целенаправленно препятствует нормальной работе Конституционного суда Албании.

По словам Меты, в 2017 албанский премьер открыто угрожал только что избранным членам Совета по назначениям в правосудии — органа, по Конституции страны ответственного за назначение судей Конституционного суда, заявляя, что половина из них причастны к коррупции (видео с данными заявлениями Рамы Мета прикрепил к своей публикации).

Президент Албании напомнил, что из-за очернения репутации членов Совета в пропаганде Социалистической партии, лидером которой является Рама, прежний посол США в Албании Дональд Лю резко высказался в адрес членов Совета, однако затем признал ошибочность своих высказываний и признал, что был дезинформирован сторонниками премьера.

В связи с данным скандалом работа Совета была фактически приостановлена на целый год. Однако члены нового совета, избранного в 2018 году, также не были угодны премьеру, а потому подверглись шантажу на первом же заседании Совета 19 марта 2018 года, что привело к тому, что с этого дня Совет больше не заседал.

В заключение Мета заявил, что премьер Албании стремился заблокировать работу Конституционного Суда для того, чтобы избежать осуждения своих антиконституционных постановлений.