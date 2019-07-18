Приштина, , 10:42 — REGNUM

Посол США в Косово Филипп Коснетт с негодованием отреагировал на своей странице в социальной сети Twitter на осквернение православных сербских захоронений в косовском Липляне.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель США обратился к косовским властям с вопросом о том, как они отреагируют на этот возмутительный акт:

«На Международном министерском форуме, посвященном религиозным свободам, прошедшем в Вашингтоне, присутствовало около тысячи лидеров, в том числе и из Косово, с целью обсудить религиозные свободы — как Косово ответит на постыдное осквернение могил в Липляне? Для того чтобы выражение религиозных чувств было безопасным, необходимо уважение к ним внутри сообщества и скорое осуществление правосудия», — заявил американский посол.

Ранее министерство иностранных дел Косово выступило с редким осуждением актов вандализма в отношении нескольких православных надгробий в Липляне и потребовало, чтобы органы защиты порядка и прокуратура сделали все возможное для того, чтобы раскрыть это преступление.