Иерусалим, , 10:35 — REGNUM

16 июля силы Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили и ликвидировали канал переправки контрабандных денег радикального движения ХАМАС из сектора Газа террористическим ячейкам организации в Иудее и Самарии. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) были конфискованы денежные средства на общую сумму более ста тысяч долларов. По подозрению в причастности к контрабанде были задержаны трое активистов ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан: Ибрагим Мецфар, Халед Мецфар и Мухаммед Абу Салим.

Известно, что группировка действовала под прикрытием гражданских структур. Все транзакции проводились нелегально и не были зарегистрированы в глобальной банковской системе.