Москва, , 10:10 — REGNUM

Россия готова к переговорам с Грузией по вопросу отмены визового режима, несмотря на обострение двусторонних отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Григорий Карасин Premier.gov.ru

По его словам, для продолжения диалога по этому вопросу Грузия должна совершить действия для нормализации двусторонних отношений, что отвечает интересам обеих стран.

Карасин добавил, что Москва готова развивать уровень диалога с Тбилиси. Однако со стороны Грузии заинтересованности в этом вопросе не наблюдается, сказал замминистра.

Отметим, в настоящее время диалог между двумя странам поддерживается за счет особого формата. Замглавы МИД России Григорий Карасин и специальный представитель председателя правительства Грузии Зураб Абашидзе встречаются не реже трех раз в год.