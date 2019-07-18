Иерусалим, , 11:34 — REGNUM

17 июля лидер израильской партии «Новые правые» Нафтали Беннет заявил, что, возможно, не будет поддерживать действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По сообщениям израильского информационного агентства Maariv, партия намерена отдать предпочтение правому политику, у которого после выборов будут наибольшие шансы создать коалицию.

Глава «Новых правых» заявил, что основная задача для всех — не допустить новых выборов. «Я не являюсь членом группы «кто угодно, но не Биби (прим. — Биньямин Нетаньяху)», он был премьер-министром, который сделал много хороших вещей. Но я бы не стал голосовать за разгон Кнессета, я бы нашел способ сформировать правое правительство любой ценой», — заявил Беннет.

Однако «Новые правые» не исключают объединение с партией «Ликуд», возглавляемой премьером Нетаньяху.