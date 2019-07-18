Иерусалим, , 11:02 — REGNUM

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери разрабатывает план по децентрализации управления страной. Как 17 июля сообщило израильское бизнес-издание TheMarker, план подразумевает передачу части правительственных функций региональным структурам.

На сегодняшний день все административное управление сосредоточено в руках правительства. При этом местные власти почти не имеют реальной власти. Министр Дери предлагает разделить Израиль на несколько региональных образований, во главе которых будут стоять губернаторы. Число таких «губерний» составит от 8 до 25.

По мнению Дери, проект централизованного государства является устаревшим и тормозит важнейшие инфраструктурные проекты. Новый план не только решит эту проблему, но и будет способствовать социально-экономическому развитию регионов.