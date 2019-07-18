Москва, , 13:01 — REGNUM

Законопроект о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Платными могут стать не только «безальтернативные» новые дороги и мосты, но и уже существующие, — для личного транспорта сделают исключение.

Так, платными могут стать дороги, созданные или реконструированные на основании концессионных соглашений, а также соглашений о государственно-частном партнерстве. Такие дороги перестанут быть платными по окончании срока действия концессионного соглашения.

Платными могут быть и частные дороги как внутри, так и вне границ населенного пункта.

Законодатель прописывает право правительства РФ определить перечень категорий транспортных средств, а также отдельных категорий пользователей автодорог, которым предоставляется право бесплатного проезда по указанным выше дорогам, их участкам и отдельным искусственным дорожным сооружениям.

Нормы будут применяться к автомобильным дорогам, их участкам и отдельным искусственным дорожным сооружениям, введенным в эксплуатацию после дня вступления в силу законопроекта, а в отношении частных автодорог — вне зависимости от того, когда они были введены в эксплуатацию.