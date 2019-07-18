Москва, 18 июля 2019, 09:32 — REGNUM
Уголовное дело в отношении главаря неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Коханивского возбудил Следственный комитет России. Об этом 18 июля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В отношении Коханивского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Как отметила Петренко, следствие получило неопровержимые доказательства того, что в феврале 2018 года Коханивский в видеообращении призывал принять участие в «акции» по нападению на здание Россотрудничества в Киеве.
Напомним, 18 февраля 2018 года украинские националисты совершили нападение на здание Россотрудничества. Они забросали фасад камнями, разбили окна и двери и причинили крупный материальный ущерб. Все это происходило при бездействии сотрудников украинских правоохранительных органов.
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