Москва, , 12:19 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на разделение полномочий Министерства образования и науки и Министерства просвещения, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Закон принят в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки. Закон уточняет полномочия между ведомствами.

15 мая 2018 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину разделить Министерство образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть школы и учреждения среднего специального образования, и Министерство науки и высшего образования, в компетенцию которого относились бы вопросы деятельности научных учреждений и развитие науки в стране в целом.