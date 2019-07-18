Берлин, , 09:23 — REGNUM

17 июля председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр приступила к обязанностям министра обороны Германии. В интервью телеканалу ZDF она пояснила, почему согласилась занять это вакантное место после перехода Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что своим присоединением к правительству хочет подчеркнуть важность политики обороны и безопасности. Она консультировалась последние две недели с канцлером Ангелой Меркель и «очень четко по-новому оценила ситуацию».

«Теперь мы видим, что было важно продемонстрировать, что, в частности, ХДС обеспечивает бесперебойное функционирование этого правительства и что тема безопасности и обороны становится все более важной. И что важно привнести в эту работу политический вес председателя крупнейшей правящей партии. (…) Вот почему я решила войти в кабинет [министров]», — сказала министр.

Телеканалу ARD Крамп-Карренбауэр заявила, что тема обороны должна стать приоритетной в Германии. Для этого она готова работать совместно с Меркель до окончания срока законодательного собрания. Лидер ХДС хочет стать «голосом солдат».

Газета DieWelt пишет, что в настоящее время Крамп-Карренбауэр является наиболее перспективным кандидатом на смену Ангеле Меркель во главе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Ангеле Меркель исполнилось 65 лет, и в связи с достижением этого возраста и очевидным наличием проблем со здоровьем общественность всё чаще задается вопросом о ее преждевременной отставке.

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