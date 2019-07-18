Вновь об испытаниях:

«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы её должны, как сказал президент, свято оберегать. Это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немного меньше, но не потому, что у них совести больше появилось, нет — я говорю: вы ещё с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории. А вы ещё от той тяжёлой войны за семидесятилетие ещё не восстановились. Так что поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы порой необоснованно слышим в наш адрес», — указал Лукашенко.

В зале аплодисменты.