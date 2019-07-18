Тысячи предприятий связаны кооперацией — это осознанная политика.
«Около 2,5 тыс. организаций с российским капиталом. Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится у вас, в России. Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты в экономической сфере», — указал Лукашенко.
Лукашенко отметил, что опоздание на мероприятие было связано с тем, что президенты двух стран работали над вопросами интеграции до последней минуты и пришли к «принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже».
«У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договорённости в этом плане — есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйства и граждан наших стран. Решить их необходимо в ближайшее время», — указал Лукашенко в связи с углублением интеграции.
Президент Белоруссии предложил проведение подобных мероприятий в рамках единой заявки Белоруссии и России за счёт финансирования бюджетом Союзного государства — это позволит стимулировать туристическую отрасль обеих стран, считает он.
«Кстати, на допинг проверяли всех жестоко. Ни у вас, ни у нас ни одного случая. Это объективные факты», — указал Лукашенко.
«Как и на Чемпионате мира российская сборная прославила свою страну, так и на Европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей. И тем самым показала, что у России есть не только резервы, но Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске», — подчеркнул президент Белоруссии.
Аплодисменты.
«Своевременные, качественные материалы наших СМИ должны полностью перекрыть поле деятельности непрофессиональных и сомнительных источников», — отметил Лукашенко в связи с совместными молодёжными и спортивными мероприятиями Белоруссии и России.
«То дело, которое вы осуществляете здесь, на питерской земле, заслуживает величайшего уважения, поддержки и поощрения», — добавил Лукашенко в отношении молодёжной политики Союзного государства и в Санкт-Петербурге в частности.
На этих основах нужно формировать единое мировоззрение подрастающего поколения.
«Жизнеспособность нашего интеграционного проекта будет зависеть от степени вовлечения молодёжи в строительство Союзного государства», — указал Лукашенко.
Следующий год объединить Россию и Белоруссию 75-летие Великой Победы.
«Участников тех событий осталось не так много, но мы счастливы, что они рядом с нами. Именно они являются носителями истинной истории, которую теперь пытаются переписать — созвучно тому, что сказал президент России», — подчеркнул Лукашенко.
Вновь об испытаниях:
«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы её должны, как сказал президент, свято оберегать. Это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немного меньше, но не потому, что у них совести больше появилось, нет — я говорю: вы ещё с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории. А вы ещё от той тяжёлой войны за семидесятилетие ещё не восстановились. Так что поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы порой необоснованно слышим в наш адрес», — указал Лукашенко.
В зале аплодисменты.
В качестве наиболее перспективных для сотрудничества в Минске рассматривают такие направления, как наноматериалы, радиоэлектроника, наиболее востребованными направлениями медицины — чем сильна Белоруссия ещё с советских времён, указал президент Белоруссии.
«Таким образом мы учимся тем технологиям передовым, самым современным продвинутым технологиям, которыми обладал когда-то Советский Союз, а теперь — Российская Федерация», — указал Лукашенко.
«Белорусско-российское научное сотрудничество традиционно было и остаётся интенсивным в разных секторах. Освоение космоса, информационные технологии, сельское хозяйство, производство материалов и приборов. Должен сказать, тут упомянули атомную станцию, ранее говорили об освоении космического пространства — скажу откровенно, это наша прагматичная цель подтянуться за старшим братом, за тем, что он хорошо умеет. И научить самих белорусов этим компетенциям. Примером тому служит атомная станция, которая сооружается с участием российских специалистов, но работают белорусы», — заявил Лукашенко.
Более 11 тыс. белорусов обучаются в российских вузах и более 1,5 тыс. граждан России — в Белоруссии, отметил Лукашенко. Важную роль для укрепления связей играет технопарк в Могилёве, добавил он.
Современные белорусско-российские связи характеризуются широтой, разнообразием и обилием крупных мероприятий. Около 70 субъектов РФ заключили соглашения о двухстороннем сотрудничестве с белорусской стороной.
«После разгрома фашистов и уничтожения почти всей науки в Белоруссии именно ленинградцы сыграли большую роль в возрождении науки в Белоруссии. Мы это свято чтим и помним. Говоря современным языком, город выполнял функцию культурной интеграции. Неудивительно, что город естественным образом определил повестку нашей сегодняшней встречи», — указал Лукашенко.
По его словам, в истории Санкт-Петербурга большую роль сыграли выходцы из Белоруссии. «Самый большой вклад в восстановление полностью разрушенного Минска внесли питерцы», — отметил он.
«Я тут вроде бы бываю часто, но он (город) меня просто поражает. Вы молодцы, ленинградцы, петербуржцы, за то, что возродили этот город и продолжаете его мощное становление. Вот почему я с таким уважением и добротой, любовью отношусь к этому городу», — добавил Лукашенко.
«Чтобы не подумали, что я польстил своему коллеге и другу, должен сказать как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией. И все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах», — отметил Лукашенко.
«Это тоже совпадает», — отметил президент России.
«Если моё выступление повторит тезисы президента России, это не плагиат — это говорит о том, что мы порой одинаково думаем», — указал он. Лукашенко подчеркнул, что рад возможности встретиться в культурной столице России.
Слово передано президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Путин поблагодарил всех участников и организаторов форума и пожелал успехов.
«В целом общие исторические корни, духовные ценности и традиции, многочисленные родственные, семейные связи по-настоящему скрепляют нас в единое целое братских народов России и Белоруссии», — подчеркнул президент.
Путин поблагодарил Лукашенко за «личную помощь в проведении международных спортивных мероприятий».
«Было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для подготовки российских и белорусских атлетов, в частности к олимпиадам в Токио и Пекине», — указал президент.
«Предлагаем перейти к регулярной организации форумов в России и Белоруссии, чтобы обмениваться лучшими практиками и опытом, повышать престиж рабочих профессий», — отметил Путин в связи с проведением совместных отраслевых мероприятий.
1300 соглашений действует между РФ и РБ в сфере научно-образовательных мероприятий. Отдельно отметил президент технопарк в Могилеве, межвузовские обмены. Россия прорабатывает выделение дополнительных бюджетных мест, указал Путин. Перспективное направление — выработка единых экзаменационных стандартов.
В 2020 году будет отмечаться 75 лет окончания Великой Отечественной войны.
«Наши народы заплатили высокую цену за свободу и независимость. Мы обязаны сохранить историческую правду о войне, оказывать действенную поддержку ветеранам», — отметил Путин.
Он отметил, что Россия рассчитывает на активное участие белорусской стороны в соответствующих совместных мероприятиях.
Для углубления культурных связей существуют все необходимые предпосылки, отметил президент, комментируя цели и задачи форума.
Товарооборот вырос на 10% в прошлом году. Около половины всего внешнеторгового оборота Белоруссии приходится в России. При этом Россия занимает лидерское положение в объёмах накопленных капиталовложений в экономику Белоруссии, отмечает президент России.
Взаимодействие в рамках Союзного государства, участие в Евразийском союзе способствуют укреплению отношений Минска и Москвы, отметил Путин.
«Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнёр, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — заявил президент.
Президент поприветствовал собравшихся в Петербурге гостей. Регулярные встречи представителей региональных и местных органов власти, делового сообщества и других дают мощный импульс развитию, подчеркнул он.
Слово предоставляется президенту России Владимиру Путину.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов предложил использовать возможности Союзного государства: например, направляя часть средств Союзного государства в развитие инфраструктуры, коммуниальных и социальных проектов регионов-соседей.
«Такая практика у нас существует по сотрудничеству с государствами Европейского Союза — нашими непосредственными соседями, Польшей и Литвой. По соответствующим трансграничным программам реализуется более 60 проектов стоимостью 30 млн евро. Это очень эффективный инструмент сотрудничества именно на региональном уровне — прозрачный и понятный. Почему бы не применить его в рамках наших союзных программ?» — отметил он.
В 2018 году в петербургских вузах обучались 2300 студентов и аспирантов из Белоруссии, отметил Беглов. Число обучающихся из Белоруссии в городе уверенно растёт.
На фоне выступления Беглова Путин и Лукашенко периодически переговариваются друг с другом. Видно, что лидеры стран находятся в хорошем расположении духа.
Слово предоставляется другим участникам мероприятия: врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что взаимоотношения для города с Белоруссией — неизменный приоритет.
«Крупнейший партнёр города среди зарубежных стран. В прошлом году наш взаимный товарооборот рос и составил 2 млрд 335 млн долларов», — указал он.
«Хочу обратиться с тем, что возможно лишь при поддержке президентов наших стран — речь идёт о глобальном мегапроекте по созданию высокоскоростного железнодорожного пути, который был поддержан на недавнем заседании президиумов Академии наук России и Белоруссии», — обратилась к лидерам двух стран Матвиенко.
Путь существенно сократит время поездок между Москвой и Минском (ныне почти 10 часов), подчеркнула она. Проект имеет важное экономическое и гуманитарное измерение.
Валентина Матвиенко поприветствовала президентов России и Белоруссии.
«Форум — в ряду важнейших политических событий российско-белорусской повестки дня», — подчеркнула она.