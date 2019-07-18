Берлин, , 08:44 — REGNUM

Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжит исполнять свои обязанности на занимаемом посту до конца срока, который истекает в 2021 году. Об этом заявил глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун.

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Федеральный министр по особым поручениям Браун отметил, что Меркель чувствует себя хорошо и готова продолжать руководить страной.

«Она выдвигала свою кандидатуру на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца», — говорится в заявлении министра.

Напомним, в последнее время общественность обеспокоилась здоровьем канцлера Германии. Поводом стали сразу три приступа дрожи, которые случились у Меркель во время официальных мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые на публике Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 18 июня. 27 июня приступ повторился на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Недомогание канцлер ФРГ почувствовала и 10 июля во время переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

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Добавим, что на следующий день, 11 июля, Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидя прослушали национальные гимны. Также протокол мероприятия был изменён и на встрече канцлера Германии и премьер-министра Молдавии Майи Санду. Меркель и Санду также слушали национальные гимны не вставая.

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