Махачкала, , 08:44 — REGNUM

Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал кадровые изменения в правительстве региона. В ближайшее время ожидается смена руководителей министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, а также комитета по лесному хозяйству. Об этом политик заявил 17 июля на заседании совета безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минсельхоза РД.

«Сегодня мы с Артемом Алексеевичем (Здуновым, премьер-министром республики) рассмотрели трех кандидатов — одного на должность министра сельского хозяйства. По сути, вопрос решен, это человек, который прошел конкурс «Мой Дагестан», поработал руководителем управления сельского хозяйства, хорошо себя зарекомендовал», — сказал Васильев.

Он отметил, что будущего руководителя аграрного ведомства «простажировал, подготовил» зампредседателя правительства — нынешний министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он сам также внес кандидатуру на рассмотрение.

На пост главы комитета по лесному хозяйству, по словам Васильева, претендуют два человека: дагестанец, победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» и «один из руководителей лесхоза Московской области». Политик также добавил, что в правительстве планируется еще одно назначение, но не уточнил в какое именно ведомство.

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Напомним, Абдулмуслим Абдулмуслимов был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в марте 2018 года. Позже, в ноябре, он также получил пост вице-премьера. Перед этим он работал полномочным представителем главы Дагестана в горном территориальном округе республики, а также являлся секретарём совета безопасности региона.

Руководитель комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибек Гаджиев вместе с тремя заместителями в настоящее время находится под следствием по делу о незаконном выделении земель в лесных и природоохранных зонах. Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Гаджиев и ряд его подчинённых были заключены под стражу на два месяца, однако спустя месяц суд отпустил его под домашний арест в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья.

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