Москва, 18 июля 2019, 08:31 — REGNUM
В аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под прикрытием Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на документ СБУ, оказавшийся в распоряжении издания.
Отмечается, что тюрьма существовала как минимум до ноября 2018 года. При этом нет никаких свидетельств, которые говорили бы о прекращении существования этой тюрьмы.
Согласно приведённой информации, у жертв и их родственников вымогали деньги за освобождение. При этом СБУ следила за тем, чтобы не допустить утечек информации.
Кроме того, один из свидетелей рассказал, что в Мариуполе могут быть массовые захоронения жертв, в том числе рядом с тюрьмой.
Напомним, ранее сообщалось, что на Украине действуют и другие тайные тюрьмы. Так, в 2016 году из секретной тюрьмы СБУ в Харькове были освобождены 13 человек.
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