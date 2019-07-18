Москва, , 08:31 — REGNUM

В аэропорту Мариуполя существовала тайная тюрьма батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под прикрытием Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 18 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на документ СБУ, оказавшийся в распоряжении издания.

Отмечается, что тюрьма существовала как минимум до ноября 2018 года. При этом нет никаких свидетельств, которые говорили бы о прекращении существования этой тюрьмы.

Согласно приведённой информации, у жертв и их родственников вымогали деньги за освобождение. При этом СБУ следила за тем, чтобы не допустить утечек информации.

Кроме того, один из свидетелей рассказал, что в Мариуполе могут быть массовые захоронения жертв, в том числе рядом с тюрьмой.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине действуют и другие тайные тюрьмы. Так, в 2016 году из секретной тюрьмы СБУ в Харькове были освобождены 13 человек.

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