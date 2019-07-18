Владивосток, , 08:31 — REGNUM

Губернатор Приморья Олег Кожемяко направил в краевое Заксобрание законопроект, предусматривающий серьёзные изменения в системе местного самоуправления — некоторые сельские и городские поселения планируется объединить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В новом региональном законопроекте речь идёт об объединении сельских и городских поселений в муниципальные округа, правовой статус которых был определён 1 мая 2019 года поправками в Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предполагается, что ряд поселений края будут объединены в муниципальные округа. В настоящее время обсуждается такое изменение в Пограничном, Чугуевском и Анучинском районах Приморья.

Как рассказала депутат Анучинского сельского поселения Людмила Копылова, с тем положением, в котором находится район, иного выхода просто не существует.

«Предложение об объединении поселений в муниципальный округ было одобрено на публичных слушаниях и в настоящее время находится на стадии рассмотрения в думе района. В ближайшее время мы ожидаем проведения организационных мероприятий, которые должны снизить затраты бюджета на содержание избыточного управленческого аппарата. В будущем модель управления будет включать в себя главу муниципального округа, управленческий аппарат, и на местах, там, где у нас сейчас есть администрации поселений, останутся только специалисты. Кому-то такая модель, может, не понравится, но, исходя из интересов района, из интересов жителей района, это более чем необходимая для нас структура», — рассказала депутат.

Депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв высказал осторожное предположение, что для принятия подобных решений нужно тщательно проанализировать последствия, которые могут возникнуть при объединении поселений, в том плане, что не все территории являются самодостаточными, и объединение принесёт пользу.

«Наше законодательство не застывшая лава, а бесконечно бегущий поток, поэтому изменение в структуре управления территорией — это нормальный процесс. Но нужно смотреть где, что и как. С кем сливать, что делать, как это улучшит управляемость или нет, необходимо спрашивать управленцев низового звена, выявлять сложности, чтобы это не стало механическим объединением одного с другим. Мы же понимаем, что у каждого района, территории, поселения существует своя история, традиции, экономические уклады — это очень сложный процесс. Хорошо, если краевая администрация подойдёт к этому процессу вдумчиво, сделает необходимый анализ, предоставит его нам, депутатам Заксобрания, для того, чтобы можно было принять вдумчивое решение, чтобы сразу было понятно, к чему это приведёт. Не просто к оптимизации расходов на содержание того или иного поселения либо района, но и к тому, чтобы действительно повысилась эффективность управляемости. Вопрос только в том, чтобы это привело к лучшей эффективности», — рассказал депутат.

В настоящее время в Приморье 12 городских округов и 22 муниципальных района, в структуре которых имеется 125 городских и сельских поселений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Весьегонский муниципальный округ станет первым муниципальным округом в России. Статус «муниципальный округ» закреплен в федеральном законодательстве с 1 мая 2019 года. Предложение о создании муниципального округа было внесено в поправки к законопроекту о преобразовании Весьегонского района, который был рассмотрен и принят Законодательным собранием Тверской области сразу в двух чтениях.