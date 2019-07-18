Киев, , 08:19 — REGNUM

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый помощник главы Украины Сергей Шефир в интервью украинскому изданию LB.ua.

По его словам, Киев предпринимает первые шаги с целью создания условий для переговоров. «Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс», — заявил Шефир.

Он добавил, что Зеленский всеми своими действиями якобы стремится к переговорам с Владимиром Путиным. Первый помощник считает, что стороны могут прийти к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских моряков, арестованных за нарушение государственной границы России в Керченском проливе, может стать шагом для возобновления диалога между странами.

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