Дрезден, Германия, 18 июля 2019, 08:11 — REGNUM
Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер заявил о необходимости снятия санкций с России. Об этом 17 июля сообщает Die Welt.
По словам Кречмера, правильными шагами было возвращение Россией права голоса в Совете Европы, а также форсирование Германией строительства «Северного потока — 2».
«Следующим шагом должно быть снятие санкций», — добавил Кречмер.
Ранее стало известно о намерении депутатов парламента Словакии внести резолюцию об отмене антироссийских санкций и нормализации отношений с Россией.
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