Хабаровск, , 08:03 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал, что в правительстве будут продолжаться увольнения министров и прочих высокопоставленных чиновников. Параллельно власти региона объявили конкурсы на замещение быстро освобождающихся рабочих мест в хабаровском «Белом доме», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Хабаровского края прокомментировал исход высокопоставленных чиновников из краевого правительства. Глава края пообещал, что увольнения не последние и он намерен продолжать «ротацию кадров» до тех пор, пока не сформирует работоспособную команду.

«Сегодня мы рассматриваем ситуацию в Хабаровском крае несколько под другим углом, чем было ранее. Нам крайне важно, чтобы на работу приходили перспективные, работоспособные люди, которые будут уделять работе столько времени, сколько потребуется на решение поставленных задач. За последний год, что я работаю губернатором, ротации происходили часто, и они будут проходить и впредь. Это связано с тем, что мы продолжаем формировать команду, которая способна быстро и эффективно выполнять задачи», — сказал глава Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Хабаровского края продолжается массовый исход министров и прочих высокопоставленных чиновников. Если в первые месяцы после выборов в сентябре 2018 года уходили люди из команды экс-губернатора Вячеслава Шпорта, то сейчас преимущественно уходят те, кого на работу пригласил уже Сергей Фургал. Эксперты полагают, что в регионе происходит управленческий коллапс, команда правительства не сформирована, что негативно сказывается на функционировании всего края.