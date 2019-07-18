Стамбул, Турция, 18 июля 2019, 08:00 — REGNUM
Представитель организации «Репортеры без границ» в Турции, турецко-французский журналист Эрол Ондероглу оправдан в Стамбуле по обвинению в террористической пропаганде, сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.
Судебное решение в пользу журналиста подтвердил его адвокат Фикрет Илкиз. Вместе с Ондероглу были оправданы председатель турецкого правозащитного фонда Себнем Корур Финджанчи и публицист Ахмет Несин.
Основанием для обвинений было сотрудничество всех троих с курдской газетой Özgür Gündem. В мае 2016 года газета начала кампанию «День свободы прессы». Тогда журналисты и правозащитники символически занимали пост главного редактора около трех месяцев. После попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года газета была закрыта за поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Сам Ондероглу назвал судебный процесс «примером широко распространенных репрессий против правозащитников и журналистов в Турции». В рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» Турция занимает 157-е место из 180.
Однако в ноябре 2019 года против Эрола Ондероглу начнется второй судебный процесс. Ему снова придется столкнуться с обвинением в поддержке террористов.
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