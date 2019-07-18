18 июля 2019 | Время чтения 12 мин

Андрей Маленький, , 09:07 — REGNUM

Решения по чувствительным для страны темам, которые принимает В. Путин, ему готовят в специально созданных им самим Советах. Таких Советов пятнадцать. Последний по времени образования — Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Открывая в декабре прошлого года его первое заседание, В. Матвиенко, председатель Совета Федерации, пообещала, что собираться будут не реже двух раз в год. Ориентировочно в апреле и октябре, «тогда наши предложения могут быть учтены при формировании федерального бюджета. В случае необходимости мы будем собираться чаще». За язык никто не тянул. Необходимость оказалась такой, что второе заседание Совета состоялось не в апреле, а 4 июля 2019 года.

Дети и родители Pixabay.com

Для чего был создан именно этот пятнадцатый Совет? Поскольку государственная политика в сфере защиты семьи и детей уже сформулирована и концептуально, и в форме программных документов, президент Российской Федерации поручил ему следить за ее воплощением в жизнь. Если еще конкретнее, то а) обсуждать практику, б) контролировать выполнение планов в рамках объявленного Десятилетия детства, в) координировать деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций. Немало.

Структур и организаций, имеющих отношение к сфере защиты семьи и детей, в стране десятки десятков тысяч. Как их скоординировать, если форма работы Совета одна — заседания? Чтобы обобщить всю махину реальности, никакого аппарата не хватит. Нужны оригинальные решения, огромные интеллектуальные усилия, стопроцентная цифровизация, достоверная статистика, прямая и обратная связь и даже изобретательность в процессе подготовки к заседаниям. Как готовилось второе заседание Совета, каков фактический объем пролитого пота при его подготовке, неведомо, но интеллектуальный потенциал готовивших заседание израсходован не полностью. Мягко говоря.

Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Council.gov.ru

Потому что основной повесткой заседания Совета почему-то стали ни теоретически, ни практически не реализуемые «вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения». Даже всемогущему не под силу сформировать систему, обеспечивающую воспитательный результат применительно к многомиллионному поколению, которое к тому же ежегодно обновляется.

Когда темой разговора становится воспитание, и при этом целого поколения, то в этом профессионалов или непрофессионалов не бывает. У каждого члена Совета найдётся что сказать: и у судьи, и у протоиерея, и у благотворителя. Интернет тоже переполнен историческими отсылками и подсказками. Это со своим собственным ребенком совладать, бывает, невозможно, всю голову расшибёшь, и всё без толку. А поговорить на тему воспитания поколения — всегда пожалуйста.

Но формулировка темы заседания Совета такова, что оторопь берёт от такой амбициозной лозунговости, законодательно не предусмотренной. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная правительством Российской Федерации, не использует понятия «системы воспитания подрастающего поколения» ни в каком его варианте. Соответственно, нет и этапов у формирования этой квазисистемы. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» тоже рассматривает воспитание как неотъемлемую часть образования, взаимосвязанную с обучением, но осуществляемую и как самостоятельная деятельность. Если кому-то и хочется попытаться воспроизвести идеологию «формирования нового человека в системе коммунистического воспитания» во времена СССР, когда практически всё молодое поколение было консолидировано в однотипных структурах, начиная со школьных классов и одновременно октябрятских групп, то теперь это невозможно. «Формирование системы воспитания юных масс людей» — это иллюзия квадратного круга. Реальность в том, что все формы социальности в современном российском обществе появились раньше их предсказаний и самой возможности поставить под управляемый контроль их негативные социальные последствия. Однако в головы послушных исполнителей понятие «формирования системы воспитания подрастающего поколения» может быть директивно имплантировано как управляемый, обозримый и моделируемый процесс, к которому останется только подобрать индикаторы и показатели. Это имели в виду устроители Совета?

Почему так «прицепился» к заголовку заседания? Потому что это единственная доступная и достоверная информация об итогах заседания. Отыскать стенограмму заседания Совета не удалось. Информацию пришлось собирать по крупицам, разбросанным по разным источникам. На сайте президента сообщено, что министр просвещения О. Васильева представила доклад о реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Об итогах деятельности рабочей группы по теме «Вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения» информировала руководитель рабочей группы, телеведущая А. Шарапова.

Сайт Совета Федерации дал более развернутую информацию, но сделал акцент на выступлении В. Матвиенко, а об остальном только упомянул. Минпрос посвятил три абзаца тому, что говорила министр. Счетной палатой опубликован текст выступления А. Кудрина. Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа изложила выступление губернатора, но в «Тюменской правде». Сайт И. Яровой переизложил её выступление. Никакой информации об итогах заседания Совета не появилось на сайтах других его членов — уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, Роспотребнадзора, Роспатриотцентра и других.

На поиск подробной информации об итогах заседания Совета ушло много времени. Бесполезно. Поэтому, например, не ясна судьба ужасающего и наивного, политкорректно говоря, предложения, высказанного еще на первом заседании Совета уполномоченной по правам ребенка А. Кузнецовой: организовать масштабный мониторинг воспитательных программ, которые существуют в настоящее время в школах. «Только после изучения существующих плюсов, минусов принимать решение о переменах в этой сфере». Трудно представить себе, что кто-то действительно начнет реализовывать эту опасную для школы «масштабную» мысль.

По косвенным сведениям, удалось прояснить ситуацию и с термином «формирования системы воспитания подрастающего поколения». Речь шла не о воспитании как о целенаправленном процессе, а об инфраструктуре воспитания, которая, конечно, потребует бюджетных денег и соответствующего решения президента. В. Матвиенко понимает под эффективной системой воспитания такую полноценную, современную инфраструктура воспитания, в числе которой учреждения дополнительного образования, культуры, спорта. Министр О. Васильева сообщила о начале апробации в 11 регионах примерных программ воспитания учащихся, разработанных Минпросвещения совместно с институтами Российской академии образования. Примерные программы представляют собой модульное описание возможных форм и способов работы с детьми, с помощью которого школы могут разрабатывать собственные программы воспитания. Внедрение примерных программ воспитания во все школы России запланировано на 2020/2021 учебный год. По мнению ответственного секретаря Совета З. Драгункиной, председателя профильного комитета Совета Федерации, надо бы «дополнить федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» нормами, усиливающими вопросы трудового, творческого, физического, интеллектуального, нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи». То есть частичными нормами, специализирующими воспитателей, но «разрывающими» личность ребенка по направлениям работы профессионалов.

И тем не менее добытой информации оказалось вполне достаточно для вывода: не с того начали. В свое время существовала Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012−2017 годы. В резолюции форума, подводящего итоги реализации той стратегии, записано: «Главное, что сделала Национальная стратегия, — объединила вокруг ребенка и его семьи усилия всех ведомств, специалистов, гражданского сообщества для решения проблем детства, отвечая на изменяющиеся вызовы времени». Это шапкозакидательство. Другие выводы оказались обнадёживающими. За период существования Национальной стратегии численность детского населения увеличилась. За последние десять лет число детей-сирот в государственном банке данных о детях сократилась в три раза, с 186 тысяч до 56,6 тысячи, за счет возврата детей в кровные семьи и передачи их на семейные формы воспитания и усыновление. Постепенно сокращается количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уменьшено число ребятишек, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, а также детей, от которых матери отказались при рождении. Сократилось число подростковых суицидов. Роскомнадзор заблокировал более 10 тыс. групп и личных страниц, содержащих информацию о способах самоубийств и призывы к самоубийствам. Младенческая смертность в Российской Федерации в расчете на 1000 детей, родившихся живыми, сократилась до сопоставимых данных о младенческой смертности в таких странах, как Великобритания и США. Снижены материнская и детская смертность, число абортов. Более чем на 20% уменьшилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Дети и родители Pixabay.com

На смену Нацстратегии пришло инициированное президентом Десятилетие детства. Создан президентский Совет. Не для пустых разговоров, а для того, чтобы в ходе реализации государственной политики в сфере семьи и детей достичь того, чего не удалось достичь в период Национальной стратегий действий в интересах детей. Официальные выводы в отношении того, какие задачи не удалось решить, начинаются с такой первоочередной проблемы. Цитирую:

— с задачи снижения уровня бедности, дефицита доходов семей с детьми, ликвидации крайних форм проявления бедности. Эти задачи решить принципиально не удалось. Как и ранее, рождение второго и последующих детей отбрасывает часть семей за черту бедности, по-прежнему в России у бедности — детское лицо.

Детская бедность у нас выросла с 19 процентов до 26 процентов. В бедных семьях существенно сложнее обеспечить развитие ребенка, его успешность, доступность для него услуг здоровья и образования. Разрешение из материнского капитала тратить нуждающимся семьям почему-то было распространено только для тех, кто родился после 1 января 2018 года, а задумывалась эта мера на все семьи, которые имеют детей.

Если бы не у членов Совета, а у более широкого круга осведомленных спросили, какую общую тему поставить в повестку второго заседания, то оказалось бы следующее. По опросам ВЦИОМ, с 2000 по 2017 год на первом месте в проблемах материнства и детства стоят низкий уровень жизни и высокие цены, низкий уровень медицинского обслуживания, недостаток врачей, проблемы размера пособий, недостаточное число детских воспитательных учреждений. У нас пока еще детская смертность такова: на тысячу рожденных пять случаев. В Евросоюзе в целом это три. В соседней Финляндии — 1,7. Мы, к сожалению, стали лидерами еще в одном печальном событии: на 100 браков у нас приходится 63 развода. Например, в Германии — 38, в Швеции — 46. По абортам на тысячу родившихся мы обгоняем США в два раза, а Германию — более чем в два раза. Единственный член Совета, который обратил внимание именно на этот аспект государственной политики, — А. Кудрин, председатель Счетной палаты.

Доля семей с детьми в возрасте до 16 лет в общей численности семей с доходами ниже величины прожиточного минимума все ещё остаётся достаточно высокой (62,2 процента). По оценке экспертов, ухудшение уровня жизни семей, возникающее после рождения детей, возрастает по мере увеличения числа детей в семье и составляет 16 процентов среди полных семей с одним ребёнком, 30 процентов среди полных семей с двумя детьми и 50 процентов среди полных семей с тремя детьми и более. Только четверть граждан проживает в отдельной квартире или доме со всеми коммунальными удобствами, где на одного человека приходится не менее 18 кв. метров. Наиболее нуждающимися в государственной поддержке в вопросе обеспечения жильём являются молодые и многодетные семьи. Семьи с детьми в 2,5 раза чаще, чем семьи без детей, испытывают стеснённость жилищных условий, а семьи, имеющие трех и более детей, — чаще почти в четыре раза.

Владмир Маковский. Посещение бедных. 1874

Бедность современного детства ущербна не только сама по себе. В обществе давно произошла переоценка ценностей, появилась ориентация на материальные ценности. Эти потребности нельзя вытеснить духовным, их надо удовлетворять. Неудовлетворенность материальных потребностей переполняет чашу опустошенности, растерянности, унижения, расширяет пространство асоциальности до нерегулируемых пределов. Духовные скрепы утрачивают свои скрепляющие возможности. Вот с этого и надо было начинать Совету, а не с педсовета.

Еще одной темой Совета — по общественной остроте — должна стать проблема общественно-государственной среды, в которых происходит воспитание и социализация молодежи. В самом широком смысле этого слова. И в узком как проблема культурных продуктов: творческого бомонда, телевидения, фильмов, книг, музыки, которые стали товаром, функционирующим по законам рынка.

Сама постановка вопроса уже шаг к решению не надуманных проблем типа формирования системы посткоммунистического воспитания подрастающего поколения. Которое, как известно, надо теперь начинать с перевоспитания взрослых. Судья Верховного суда РФ А. Кликушин утверждает, что нет снижения количества споров, связанных с защитой прав детей. Ежегодно таких споров судами России рассматривается порядка 50 тысяч. Более того, происходит увеличение числа таких споров. Произошло увеличение числа споров об оспаривании отцовства, материнства почти в два раза. Также почти в два раза увеличилось количество споров о восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав. По данным судебной статистики, ежегодно судами России рассматривается порядка 350 тысяч дел о взыскании алиментов, почти 99 процентов дел удовлетворяется. На момент принятия постановления Пленума Верховного суда о взыскании алиментов к уплате алиментов в Российской Федерации принудительно было обязано порядка 2 миллионов 200 тысяч граждан, на исполнении территориальных органов службы судебных приставов находилось 1 608 000 исполнительных производств о взыскании алиментов. Больше 100 тысяч граждан находилось в розыске по алиментным обязательствам. Задолженность составляла больше 100 миллиардов рублей.

Или надо начинать перевоспитывать бабушек и дедушек. Хотя самое простое и алармистское — это запретить детям носить смартфоны.

Положением о Совете предусмотрено, что его решения подлежат опубликованию на официальном сайте президента Российской Федерации и официальном сайте Совета. Решений второго заседания (как и первого) обнаружить не удалось.