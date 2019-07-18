Москва, , 05:43 — REGNUM

Затраты стран НАТО на военные нужды в 2018 году оказались на уровне триллиона долларов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом Пентагон потратил на эти цели в минувшем году более $700 млрд. Затраты России оказались на менее $50 млрд. НАТО, отмечает министр, продолжает наращивать военное присутствие у российских границ.

«Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия-НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Бельгии прошло заседание Совета Россия — НАТО, на котором обсуждался Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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