Москва, , 05:24 — REGNUM

Давление на Россию вредит прежде всего самим странам Европейского союза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.

«Антироссийская санкционная политика наносит серьёзный ущерб самим европейцам: бюджеты стран ЕС недополучают миллиарды долларов, утрачиваются и не создаются десятки тысяч рабочих мест. На наш взгляд, начавшееся осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект, «жизнь берет своё», — сказал Лавров.

Министр отметил, что в отношениях России и Германии видна «положительная динамика»: как в экономическом плане, так и в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным отчёта Восточного комитета по немецкой экономике, за пять лет антироссийских санкций их негативные последствия стали весьма ощутимыми для Германии.

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