Москва, , 04:53 — REGNUM

Политика США по тотальному удушению иранской экономики привела к обострению обстановки на Ближнем Востоке, в частности — обострению конфликта Вашигтона и Тегерана, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.

Отвечая на вопрос о мерах со стороны Москвы по деэскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, российский министр отметил, что американская сторона наращивает военно-морскую группировку, создавая риск вооруженного столкновения.

«Поэтому Россия будет и впредь настаивать на том, чтобы все стороны предприняли шаги по деэскалации и урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами. Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и шантажа со стороны Вашингтона», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что всем сторонам нужно вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (в США его называют ядерной сделкой). Выход же Вашингтона из СВПД стал очередным шагом по расшатыванию международно-правовых основ в области ядерного нераспространения и международной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страны — участницы СВПД хотят сохранить договор.

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